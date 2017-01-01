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الحكومة: مطالبة السلفيين بحقوقهم "غير واردة"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 18:16



الحكومة: مطالبة السلفيين بحقوقهم "غير واردة"
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قالت الحكومة الموريتانية إن مطالبة السجناء السلفيين بحقوقهم "غير واردة"، في إشارة إلى رسالة طالب فيها السجناء السلفيون المحكوم عليهم بالإعدام بتحسين ظروفهم.
 
واستغرب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الاثنين، من إضراب السجناء السلفيين عن الطعام ومطالبهم بحقوقهم وتسحين أوضاعهم في السجن.
 
وقال الوزير في رده على سؤال لأحد الصحفيين، إنه "كما هو معلوم فإن هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالإعدام، والحياة هي أبسط الحقوق التي يجب أن ينالها الشخص، وما دام حق الحياة قد سلبته العدالة فمطالبتهم بحقوق أخرى غير واردة"، وفق تعبير الوزير.
 
وكان عدد من السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام قد طالبوا بتحسين أوضعهم في السجن، والتي وصفوها بالمأساوية تزامناً مع بداية شهر رمضان.
 


الكلمات المفتاحية : السجناء السلفيين, حكومة, سجناء, ولد الشيخ
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