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الحكومة: نقاط بسيطة تعرقل إطلاق الحوار السياسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 غشت 2016 - 17:53



الحكومة: نقاط بسيطة تعرقل إطلاق الحوار السياسي
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كشف  وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة  الموريتانية  محمد الأمين ولد الشيخ  أن لقاءات الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية مع الأطراف السياسية قرب وجهات النظر، ولم" تبق إلا نقطة أو نقطتان"، دون توضيح فحوى النقاط.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع الحكومة  أن الحوار بمفهومه العام انطلق في الموعد الذي حدده الرئيس الموريتاني، مستدركا أن المرحلة الحاسمة في الحوار والتي تتخللها ورشات وتعقبها نتائج هي التى لم تنطلق بعد وفق تعبيره.


وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد حدد مهلة أربعة أسابيع لإطلاق الحوار السياسي بين الحكومة ومن حضر من المعارضة فى خطاب ألقاه مطلع مايو الماضي فى مدينة النعمة شرقي موريتانيا.
 
ولد الشيخ أكد فى السياق ذاته أن  اللقاءات شملت أحزاب الاغلبية وأحزاب المعارضة و أحزاب المعاهدة وأحزاب كتلة الوفاق وأحزاب أخرى.

ومضى إلى أن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف التقى ممثليين عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، "بطرق شبه رسمية وشبه معلنة"، وفق تعبيره.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الحوار, المعارضة


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