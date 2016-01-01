"الخارجية الأمريكية" تحذر من هجمات إرهابية في أوروبا



حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رعاياها من ارتفاع خطر وقوع "هجمات إرهابية" في أنحاء أوروبا، خاصة أثناء موسم العطلات، وطلبت الخارجية الأمريكية من رعاياها توخي الحذر في فعاليات موسم الأعياد في القارة الأوروبية.



وقالت في بيان: "ينبغي للمواطنين الأمريكيين توخي الحذر في المهرجانات والأحداث المرتبطة بالعطلات وفي الأسواق المفتوحة"، مضيفة أن "هناك معلومات جديرة بالثقة عن أن تنظيمي داعش والقاعدة وجماعات تابعة لهما يواصلون التخطيط لهجمات في أوروبا".



وأشارت الوزارة إلى أن "متطرفين نفذوا هجمات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا في العام المنصرم"، وقالت إنها "لا تزال قلقة بشأن احتمال وقوع هجمات في أنحاء أوروبا".



وقال البيان "ينبغي للمواطنين الأمريكيين التحلي باليقظة عند حضور أحداث كبرى مرتبطة بالعطلات أو زيارة مواقع سياحية أو استخدام وسائل النقل العام أو التردد على أماكن العبادة أو المطاعم أو الفنادق وما إلى ذلك".



وخلصت الوزارة الأمريكية إلى تأكيد أن "أجل التحذير ينتهي في 20 من فبراير 2017".



وكانت السفارة الأمريكية في نواكشوط قد أطلقت تحذيرات مماثلة لرعاياها في موريتانيا.

