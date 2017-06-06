الخطوط الملكية المغربية: سنطور خدمتنا في موريتانيا

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الثلاثاء 6 يونيو - 13:39
Sahara Media Agency : #المغرب: طلاب #موريتانيا يستنكرون استدعاء الشرطة لفض اعتصامهم https://t.co/Rk1D6T64LW
الثلاثاء 6 يونيو - 12:48
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الخطوط الملكية المغربية: سنطور خدمتنا في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 12:44



الخطوط الملكية المغربية: سنطور خدمتنا في موريتانيا
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استعرضت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط منتوجها الخدماتي وخبرتها من أجل خدمة الزبائن، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها.
 
وبالتوازي مع ذلك احتفت الخطوط الملكية المغربية بمرور 33 سنة على دخولها السوق الموريتانية، وعقدت مؤتمراً صحفياً في فندق أزلاي مرحبا بنواكشوط.
 
وقال القائمون عليها خلال المؤتمر الصحفي إن الشركة ستزيد من عدد رحلاتها من وإلى نواكشوط، كما أنها ستطور الخدمات عن طريق استراتيجية جديدة سيكشف عنها لاحقا.
 
وأكد القائمون على الخطوط أن لديهم مشروعا طموحا لزيادة عدد الرحلات إلى أفريقيا، بعد انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي والتوجه الرسمي الذي اتخذته بالانفتاح على كافة الدول الأفريقية.
 
وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها الجديدة تضم عدة مزايا تهدف لتطوير الخدمات والتعاملات بينها مع وكالات السفر الموريتانية.
 
وأعلنت الشركة أنها ستنظم مأدبة إفطار على شرف وكالات السفر الموريتانية الليلة لمزيد من التقارب مع القائمين عليها.
 


الكلمات المفتاحية : الخطوط الملكية, المغرب, جو, سفر
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