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الخليل النحوي يؤسس مجلساً للسان العربي بموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 25 يونيو 2017 - 00:58



الخليل النحوي يؤسس مجلساً للسان العربي بموريتانيا
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انطلقت مساء اليوم السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أنشطة "مجلس اللسان العربي في موريتانيا"، وهو المجلس الذي يترأسه الأستاذ الخليل ولد النحوي.
 
وجرى انطلاق الأنشطة في حفل إفطار نظمه المجلس في العاصمة نواكشوط، شارك فيه وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ، وعدد كبير من قادة الفكر والثقافة والرأي في البلاد.
 
وخلال الحفل ألقى رئيس المجلس الخليل النحوي كلمة أعلن فيها انطلاق أنشطة "مجلس اللسان العربي في موريتانيا"، مشيراً إلى أنه ثمرة جهود مجموعة من رجال اللغة العربية البارزين في موريتانيا.
 
وأوضح النحوي في حديثه أمام الحاضرين أن مجموع إنتاج مؤسسي مجلس اللسان العربي يصل إلى 200 كتاب وبحث في فنون وصنوف اللغة العربية.
 
النحوي أثنى في كلمته على الجهود الرسمية في مجال تثمين اللغة العربية ورفع مكانتها.
 
وخلال الحفل تم تقديم عروض تشرح مهمة مجلس اللسان العربي والأهداف التي تأسس من أجلها، والشروط التي يجب توفرها في الراغبين في عضويته.
 


الكلمات المفتاحية : أدب, اللغة العربية, النحوي, ثقافة, مجلس
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