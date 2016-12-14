الخيار العسكري مطروح لحل الأزمة في غامبيا



أنهى قادة دول غرب أفريقيا مفاوضاتهم مع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي، من دون التوصل إلى أي حل لنقل السلطة .



وقال رئيس ليبريا إيلين جونسون سيريلف إن قادة الدول شرحوا لجامي أنهم هنا لمناقشة انتقال السلطة إلى آداما باور الفائز في الانتخابات التي تم إجراؤها في الأول من الشهر الجاري.



وذكرت مصادر صحافية، أن لقاء زعماء غرب أفريقيا مع تحالف المعارضة ركز على التحضيرات لتولى الرئيس المنتخب الحكم.



وأعلنت منظمة الاقتصادية لغرب أفريقا التي تضم نيجيريا وليبيريا، والسيراليون وغانا، وغينيا أنهم لا يستبعدون احتمال تدخل عسكري لإرغام جامي على مغادرة الحكم.



في غضون ذلك، دعا السفير الغامبي في الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عمر فاي جامي إلى قبول إرادة الشعب الغامبي ونقل السلطة إلى آداما باور

