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الداخلية الغابونية تعلن فوز بانغو بمأمورية جديدة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 31 غشت 2016 - 18:15



الداخلية الغابونية تعلن فوز بانغو بمأمورية جديدة
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أعلن وزير الداخلية الغابوني باكومي موبيليت بوبيا اليوم الأربعاء فوز الرئيس علي بونجو بالانتخابات لفترة جديدة في جولة لانتخابات التي جرت خلال اليومين الماضيين٠

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن بانغو حصل على 49.80 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسه جان بينج على نسبة 48.23 في المئة، وهي النتيجة التي رفضها أعضاء في مفوضية الانتخابات ينتمون للمعارضة.
 
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلد المنتج للنفط نحو 600 ألف ناخب.
 
 


الكلمات المفتاحية : الغابون, انتخابات, علي بونغو


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