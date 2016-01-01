الداخلية الغابونية تعلن فوز بونغو بمأمورية جديدة

أعلن وزير الداخلية الغابوني باكومي موبيليت بوبيا اليوم الأربعاء فوز الرئيس علي بونغو بالانتخابات لفترة جديدة في جولة لانتخابات التي جرت خلال اليومين الماضيين٠



وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن بانغو حصل على 49.80 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسه جان بينج على نسبة 48.23 في المئة، وهي النتيجة التي رفضها أعضاء في مفوضية الانتخابات ينتمون للمعارضة.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلد المنتج للنفط نحو 600 ألف ناخب.