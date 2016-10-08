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الداخلية المغربية تعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية


الرباط - صحراء ميديا
السبت 8 أكتوبر 2016 - 00:47



الداخلية المغربية تعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية
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أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، في مؤتمر صحفي عقده بالرباط ليل الجمعة/السبت، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي نظمتها المغرب اليوم الجمعة، والتي تشير إلى تقدم حزب العدالة والتنمية.
 
وقال حصاد إن النتائج المؤقتة تأتي بعد فرز تسعين في المائة من الأصوات على عموم التراب المغربي، وتجري هذه الانتخابات وفق لائحتين، محلية ووطنية.
 
وأوضح وزير الداخلية المغربي أن نتائج اللوائح المحلية تشير إلى فوز "العدالة والتنمية" بـ99 مقعداً، مقابل 80 لحزب "الأصالة والمعاصرة"، و31 لحزب الاستقلال.
 
وقال حصاد إنه من المنتظر أن تعلن نتائج اللائحة الوطنية صباح غد السبت.
 
وأكد الوزير أن الداخلية التزمت الحياد بين جميع المرشحين منذ بداية الحملة الانتخابية وحتى نهاية الاقتراع، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تشكل انتصاراً للديمقراطية في المغرب.
 
وينص القانون المغربي على أن الملك يعين رئيس الوزراء من الحزب الذي يحقق أكبر نتيجة في الانتخابات التشريعية، وذلك بموجب دستور 2011.
 
وسبق أن أعلن حزب "العدالة والتنمية" أنه حقق الفوز في الكثير من المناطق وأنه في المقدمة، فيما أشار حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى أن نتائجه كانت إيجابية.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, انتخابات


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