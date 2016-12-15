الدرك يتسلم مئات المنقبين عن الذهب شمالي موريتانيا

فرنسا: إغلاق برج إيفل أمام الزوار

موريتانيا: نساء "تواصل" يرفضن المساس بالدستور

تسوية ميزانية 2007 و2008 و2009 أمام النواب

نواكشوط: دعوة للتكفل بأسر أفراد الحماية المدنية

"ايناد" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حلب

الوزارة الأولى: توشيح بوسام الاستحقاق الوطني

شبح "الإرهاب" يمدد حالة الطوارئ فى فرنسا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : فرنسا: إغلاق برج إيفل أمام الزوار https://t.co/nJaHusJNee
الاربعاء 14 ديسمبر - 20:57
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا: إغلاق برج إيفل أمام الزوار https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-إغلاق-برج-إيفل-أمام-الزوار_a32818.html https://t.co/h0dfHRDeBI
الاربعاء 14 ديسمبر - 20:31
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الدرك يتسلم مئات المنقبين عن الذهب شمالي موريتانيا


زويرات - صحراء ميديا
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 09:35



الدرك يتسلم مئات المنقبين عن الذهب شمالي موريتانيا
مواضيع ذات صلة

تسلم الدرك الموريتاني يوم أمس، في مدينة افديرك شمالي موريتانيا، 500 من المنقبين عن الذهب، تم اعتقالهم في المنطقة العسكرية المغلقة ( 500 كيلومتر شمال شرق ازويرات) بينهم أكثر من 50 مواطنا سودانيا.
 
وسلم الدرك بدوره المواطنين السودانيين للشرطة في مدينة ازويرات، من أجل نقلهم إلى نواكشوط، تمهيدا لترحيلهم لاحقا إلى بلادهم، فيما لا تزال بقية المنقبين لدى قطاع الدرك في "افديرك"، حيث لم تحدد حتى الآن الإجراءات التي ستتخذ ضدهم.
 
كما تم ضبط 60 سيارة في إطار العملية، كان المنقبون يستغلونها  في تنقلاتهم، أثناء تنقيبهم عن الذهب
 
و تشكل المنطقة العسكرية المغلقة في الشمال الموريتاني، وجهة مفضلة لمئات الباحثين عن الذهب، حيث يعتقدون أن المنطقة تزخر به .
 
وكان الجيش الوطني قد قتل نيجيريا، أثناء عملية مطاردة لإحدي السيارات قبل أيام، فيما اعتقل بقية الركاب ومن ضمنهم 4 سودانيين و4 موريتانيين.
 


الكلمات المفتاحية : الدرك, الذهب, المنقبين, زويرات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة