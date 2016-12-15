الدرك يتسلم مئات المنقبين عن الذهب شمالي موريتانيا



تسلم الدرك الموريتاني يوم أمس، في مدينة افديرك شمالي موريتانيا، 500 من المنقبين عن الذهب، تم اعتقالهم في المنطقة العسكرية المغلقة ( 500 كيلومتر شمال شرق ازويرات) بينهم أكثر من 50 مواطنا سودانيا.



وسلم الدرك بدوره المواطنين السودانيين للشرطة في مدينة ازويرات، من أجل نقلهم إلى نواكشوط، تمهيدا لترحيلهم لاحقا إلى بلادهم، فيما لا تزال بقية المنقبين لدى قطاع الدرك في "افديرك"، حيث لم تحدد حتى الآن الإجراءات التي ستتخذ ضدهم.



كما تم ضبط 60 سيارة في إطار العملية، كان المنقبون يستغلونها في تنقلاتهم، أثناء تنقيبهم عن الذهب



و تشكل المنطقة العسكرية المغلقة في الشمال الموريتاني، وجهة مفضلة لمئات الباحثين عن الذهب، حيث يعتقدون أن المنطقة تزخر به .



وكان الجيش الوطني قد قتل نيجيريا، أثناء عملية مطاردة لإحدي السيارات قبل أيام، فيما اعتقل بقية الركاب ومن ضمنهم 4 سودانيين و4 موريتانيين.

