الدولية للهجرة تعلن فقد 28 مهاجرا قبالة ساحل المغرب





أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة فقد 28 مهاجرا قبالة ساحل المغرب، وإنقاذ ستة آخرين في وقت متأخر يوم أمس الخميس.





وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة جويل ميلمان اليوم إنه "جرى إنقاذ ستة مهاجرين قبالة ساحل المغرب في وقت متأخر يوم الخميس لكن 28 آخرين كانوا على متن نفس القارب فقدوا".





وأضاف ميلمان أن 174 شخصا لاقوا حتفهم في طريقهم من شمال أفريقيا إلى إسبانيا هذا العام مقارنة مع 121 شخصا في الفترة ذاتها من 2016، "بينما بلغ عدد من وصلوا لإسبانيا بحلول 29 نوفمبر إلى 19 ألف و 668 شخصا".

