موريتانيا: مؤتمر برلماني لتعديل الدستور

جيش السنغال يدخل أراضي غامبيا (فيديو)

الديربي: تونس تحقق الفوز العربي الأول في الكان

بارو يبدأ حكمه برسائل للعالم ولجيش بلاده

موريتانيا تعلن عن جائزة لحقوق الإنسان

موريتانيا: الجهود متواصلة لحل أزمة غامبيا

ليبيا: مقتل أكثر من80 من مقاتلي داعش

أداما بارو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لغامبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: الجهود متواصلة لحل أزمة غامبيا https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-الجهود-متواصلة-لحل-أزمة-غا… https://t.co/4asvjDKVSj
الخميس 19 يناير - 19:03
Sahara Media Agency : ليبيا: مقتل أكثر من80 من مقاتلي داعش https://t.co/10uszgNa93
الخميس 19 يناير - 18:59
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الديربي: تونس تحقق الفوز العربي الأول في الكان


انواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 19 يناير 2017 - 18:47



الديربي: تونس تحقق الفوز العربي الأول في الكان
مواضيع ذات صلة
حقق منتخب تونس المفاجأة بفوز ثمين على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الغابون.

بداية اللقاء جاءت حذرة من المنتخبين، حيث استمرت الدقائق الخمس الأولى والكرة تدور في وسط الملعب قبل أن يتصدى حارس تونس لتسديدة سليماني في الدقيقة 6.

التسديدة كانت بمثابة استفزاز لتونس ليرد وهبي الخرزي بتسديدة في الدقيقة 10، تسديدة تصدى لها حارس الجزائر ماليك عسلة.

هجمات خجولة وتمركز اللعب في غالبية الشوط الأول، وغابت الفرص بسبب إغلاق المساحات ولجوء المنتخبين للتأمين الدفاعي.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب تونس بتكثيف هجماته وسط تراجع منتخب الجزائر إلى الدفاع، ومن انطلاقة يوسف المساكني من الجانب الأيسر لعب كرة عرضية حولها ماندي بالخطأ في مرماه محرزا هدف التقدم لنسور قرطاج في الدقيقة 50.

الهدف أعطى لتونس الحافز والتفوق على محاربي الصحراء، وفي الدقيقة 66 جاء الهدف الثاني لنسور قرطاج من نقطة الجزاء بعد أن أعاق فوزي غلام، التونسي وهبي الخرزي، ولم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء ترجمها سيلتي إلى الهدف الثاني.

مدرب الجزائر استشعر الخطر ودفع بكل أوراقه لتدارك الموقف ولو بالتعادل، حتى لا يتعقد حجز البطاقة إلى الدور الثمانية، غير أن إغلاق المساحات على زملاء رياض محرز جعل من التعادل أمرا مستحيلا خاصة بعد أن بدأت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وفي الدقيقة 90 تمكن منتخب الجزائر من تقليص الفارق عن طريق البديل سفيان بن هني، هدف لم يكن كاف في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز ثمين لتونس.

فوز جعل تونس تتصدر المجموعة بثلاث نقاط مع منتخب السنغال الذي ستبدأ مباراته بعد لحظات مع زيمبابوي في ملعب برازفيل، فيما يقبع منتخب الجزائر في ذيل الترتيب.

ويعتبر فوز تونس هو الأول للمنتخبات العربية الأربعة المشاركة في البطولة الأفريقية.



الكلمات المفتاحية : الجزائر, الكان, تونس, ديربي, كان 2017, مباراة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة