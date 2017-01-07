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الرئيس الإيفواري يعلن توصله لاتفاق مع المتمردين


صحراء ميديا + وكالات
السبت 7 يناير 2017 - 19:45



الرئيس الإيفواري يعلن توصله لاتفاق مع المتمردين
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أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا اليوم السبت عن التوصل لاتفاق مع جنود غاضبين لإنهاء التمرد الذي استمر يومين وتسبب في انتشار الاضطراب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
 
وقال واتارا في حديث مع وزراء وصحفيين إن الحكومة وافقت على أن تأخذ في الاعتبار مطالب الجنود فيما يتعلق بالمكافآت والأحوال المعيشية وظروف العمل.

وأكد الرئيس واتارا أن  الجنود سيعودون لثكناتهم بعد أن وافقت الحكومة على مطالبهم المتعلقة بزيادة المكافآت وتحسين أحوالهم المعيشية.
 
وقال السارجنت مامادو كوني أحد أفراد التمرد والقريب من المفاوضات لرويترز "انتهى الأمر.. سيظل بعض جنودنا في أماكنهم لتدبير أمن المتاجر والبنوك لكن غالبية الجنود سيعودون إلى الثكنات بدءا من الليلة."

ويطالب الجنود المحتجون، حسب الحكومة، بأداء المكافآت، والزيادة في الرواتب، وتقليص مدة  فترات الحراسة.

وكانت مدينة بواكي شكلت منذ ليلة الخميس الجمعة مسرحا لإطلاق الرصاص بعدما استولى جنود على أسلحة، واتسع نطاق الحركة الاحتجاجية للجنود  ليشمل مدينتي دالوا ودواكرو، في الوسط، وكوروغو في الشمال. 


الكلمات المفتاحية : تمرد, جنود, كوت ديفوار, واتارا


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