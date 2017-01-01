الرئيس السنغالي: على السياسيين أن يثقوا في الشعب



دعا الرئيس السنغالي ماكي صال، اليوم الأحد، الفاعلين في الساحة السياسية إلى "وضع ثقتهم" في الشعب السنغالي وما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد اليوم.



وأضاف الرئيس السنغالي في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته في مسقط رأسه بمدينة "فاتيك" وسط البلاد، إنه "بعد أن انتهى الفاعلون السياسيون من حملاتهم الانتخابية، قد حان الوقت لترك الشعب يتخذ قراره".



وقال صال: "يعود إلى الشعب الحق في اختيار ممثليه في البرلمان"، وأضاف في السياق ذاته: "هذا المساء، سوف تعرف القرار الذي اتخذه السنغاليون".



وأكد الرئيس السنغالي على أن "30 يوليو" هو يوم الديمقراطية في السنغال، قبل أن يضيف: "السنغال يعد ديمقراطية عريقة، ولا أحد بمقدوره أن يعيدنا إلى الوراء، ولهذا حرصت منذ عام 2012 على عدم تأجيل أي انتخابات".



وأشاد ماكي صال بانسيابية العملية الانتخابية وحسن سيرها، مشيراً إلى تأخر انطلاق العملية في بعض المكاتب وهو ما أرجعه إلى بعض المصاعب التي تم التغلب عليها.



وخلص إلى القول: "أتمنى أن يصوت السنغاليون في جو من الهدوء، ويعودوا إلى بيوتهم في هدوء".

