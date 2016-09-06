الرئيس السنغالي يبحث في باكستان التعاون بين البلدين

بدأ رئيس السنغال ماكى سال زيارة رسمية الى باكستان اليوم الثلاثاء تستغرق يومين لبحث التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات الإقليمية والقضايا الدولية٠

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن الرئيس السنغالى يترأس وفدا يتألف من 34 عضوا وسيجري خلال الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والتعاون فى مجال الدفاع.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس سال أيضا خلال الزيارة بلقاء مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة تنمية التجارة ورئيس مجلس الاستثمار.