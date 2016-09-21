الرئيس الغابوني يريد إجراء محادثات مع المعارضة



أعلن الرئيس الغابوني علي بونغو أنه يريد إجراء محادثات مع زعيم المعارضة جين بينغ لإحباط أي أعمال عنف محتملة عندما تصدر المحكمة الدستورية حكما حاسما بشأن انتخابات 27 أغسطس المتنازع على نتيجتها.



وقال المتحدث باسم الحكومة ألان كلود نزي، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الغابوني يعتزم الاجتماع مع المرشحين الآخرين "من أجل تجنب الكراهية والهمجية والعنف.. كي لا يفقد مواطنون آخرون أرواحهم" ، حسب تعبيره.



ولم المتحدث باسم الحكومة أي تفاصيل بشأن محتوى المحادثات أو موعدها، كما أن زعيم المعارضة لم يصدر حتى الآن تعليقا على العرض المقدم من طرف بونغو.



ويتهم بينغ الرئيس بسرقة الانتخابات، وأدى الخلاف إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.



وتصدر المحكمة حكمها يوم الجمعة بناء على طلب بينغ إعادة فرز الأصوات في إقليم أوت أوجو، وهو معقل لأنصار بونغو، وحصل الرئيس على 95 بالمئة من الأصوات هناك الأمر الذي ساعده على الفوز في الانتخابات بفارق أقل من ستة آلاف صوت.

