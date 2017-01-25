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الرئيس الغامبي الجديد في بانجول غداً الخميس


بانجول - صحراء ميديا
الاربعاء 25 يناير 2017 - 14:53



الرئيس الغامبي الجديد في بانجول غداً الخميس
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أعلن المتحدث باسم الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو أن الأخير سيكون في العاصمة بانجول مساء غد الخميس، وذلك بعد أسبوع من تنصيبه في العاصمة السنغالية دكار.
 
ويدخل بارو العاصمة بانجول بعد خمسة أيام من خروج الرئيس السابق يحيى جامي، الموجود حالياً في منفاه الاختياري بمدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.
 
وأكد خليفة صالح، المتحدث باسم بارو، اليوم الأربعاء أن الرئيس الجديد سوف يكون في بانجول مساء غد الخميس عند حوالي الساعة الرابعة مساء.
 
وقال صالح في تصريح صحفي إن "كل الظروف أصبحت مواتية لعودة الرئيس إلى البلاد، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في البلاد.
 
وأشار إلى أن بارو سيغادر العاصمة السنغالية في اتجاه بانجول على متن رحلة خاصة محاطاً بفريق عمله وعدد من المقربين منه وذويه.
 
وكان 4 آلاف جندي من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قد دخلت غامبيا يوم الأحد ماضي بعد ساعات من مغادرة جامي، وذلك من أجل تأمين المواطنين وتسهيل انتقال السلطة إلى بارو، وفق ما أعلنته إيكواس.
 


الكلمات المفتاحية : إامبيا, بارو, بانجول, دكار


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