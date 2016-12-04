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الرئيس الغامبي المنتخب يسعي الى تشكيل حكومته


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 ديسمبر 2016 - 09:49



الرئيس الغامبي المنتخب يسعي الى تشكيل حكومته
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قال الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو إنه سيعمل على تشكيل  حكومة جديدة في اقرب وقت لتبدأ في الإصلاحات.


وأضاف أداما الفائز بنسبة 45% من الاصوات، في تصريحات صحفية أمس إنه لم يلتق بعد بقادة الجيش، ولكنه يأمل بأن يتم ذلك قريبا.


ولم تعلن جامبيا جدولا زمنيا رسميا لتسليم السلطة، ولم يُشاهد جامي علانية منذ إعلان نتيجة الانتخابات التي أظهرت تقدم منافسه بارو بشكل مريح.


وأثار اعتراف الرئيس السابق بالهزيمة احتفالات عارمة في البلد الذي حكمه لمدة 22 عاما ولكن الشكوك استمرت بشأن كيفية تقاعده وما إذا كان الجيش سيغير ولاءه.


وكانت النتائج الرسمية في جامبيا التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة بارو 45.4 في المئة من الأصوات مقابل 36.7 في المئة لجامع



الكلمات المفتاحية : حكومة, رئيس, غامبيا


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