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الرئيس الغامبي يؤكد أنه لن يتنحي عن الحكم


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 21 ديسمبر 2016 - 17:11



الرئيس الغامبي يؤكد أنه لن يتنحي عن الحكم
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رفض الرئيس الغامبي يحيى جامي التنحي عن السلطة،حسب آخر التصريحات التي أدلي بها للتلفزيون الرسمي الغامبي. 


وندد جامي بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تهدف لحمله على ترك السلطة بعدما خسر الانتخابات في الأول من ديسمبر أمام منافسه أداما بارو.


وقال جامي للتلفزيون الرسمي "لست جبانا. لا يمكن انتهاك حقي، هذا هو موقفي، ولا يمكن أن يحرمني من هذا النصر إلا الله القدير."


وأضاف "كان اجتماع "إيكواس" بالفعل إجراء شكليا، قبل أن يأتوا.. قالوا بالفعل إن جامي يجب أن يتنحى، لن أتنحى."


وتأتي تصريحات يحي جامي بعد أيام تزايدت فيها الآمال في إمكانية إقناعه بتسليم السلطة في نهاية ولايته في 18 من يناير حيث من المقرر تنصيب بارو.


وكان جامي قد قبل في البداية بنتيجة الانتخابات، لكنه تراجع في التاسع من ديسمبر، عن موقفه وقال إنه سيطعن أمام المحكمة العليا على نتائج الانتخابات التي قال إن تزويرا شابها.



الكلمات المفتاحية : انتخابات, حكم, غامبيا


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