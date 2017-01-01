الرئيس الفرنسي الجديد يزور جنود "بركان" في مالي

مسؤول جزائري يعتدي جسدياً على دبلوماسي مغربي

موريتانيا: تعيينات في "الخارجية" و"الاجتماعية"

موريتانيا: إنشاء سلطة لضمان جودة التعليم العالي

المنتدى يدعو أنصاره للتسجيل في الإحصاء الإداري

حكومة موريتانيا تعلق على قضية الأرز البلاستيكي

حكومة موريتانيا: اعتقال ولد غدة تم وفق القانون

المنتدى يشيد بموقف الشيوخ حيال اعتقال ولد غدة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : مسؤول جزائري يعتدي جسدياً على دبلوماسي مغربي https://t.co/E3gR5A2INr
الجمعة 19 ماي - 00:19
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مسؤول جزائري يعتدي جسدياً على دبلوماسي مغربي https://t.co/vgjvs5kUW5مسؤول-جزائري-يعتدي-جسدياً-على-دبل… https://t.co/lALl9DSEus
الجمعة 19 ماي - 00:17
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الرئيس الفرنسي الجديد يزور جنود "بركان" في مالي


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 19 ماي 2017 - 09:39



الرئيس الفرنسي الجديد يزور جنود "بركان" في مالي
مواضيع ذات صلة

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أول رحلة له بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بلقاء جنود بلاده الذين يقاتلون الجماعات المسلحة في مالي، حيث ازداد الوضع الأمني سوء على الرغم من التدخل الفرنسي قبل أكثر من أربع سنوات.
 
وتعتبر منطقة الساحل الأفريقي عرضة للخطر بعد سلسلة من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية، ويتسم الوضع السياسي في منطقة الساحل بالهشاشة وتمتد صحاريها من موريتانيا غربا إلى السودان شرقا.
 
وتصاعد العنف في أجزاء مختلفة من مالي حيث تدخلت فرنسا قبل أكثر من أربع سنوات لطرد الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذين استغلوا لصالحهم حركة تمرد قادها الطوارق في 2012 وحاولوا السيطرة على الحكومة المركزية في باماكو.
 
ووضع ماكرون، الوافد الجديد على ساحة الدبلوماسية الدولية، مكافحة "الإرهاب" على رأس أولوياته الأمنية خلال الحملة الانتخابية وتعهد بتعزيز الدعم لحلفائه في غرب أفريقيا.
 
وقال دبلوماسي فرنسي بارز "أعلن إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية التزامه بالتوجه على الفور لمقابلة الجنود المشاركين في المعركة ضد الإرهاب".
 
ويتمركز في مدينة غاو المالية حوالي 1600 جندي فرنسي، حيث يتوقع أن يلتقي ماكرون رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا.
 
وستأتي الزيارة لتعيد تأكيد التزام باريس في تناقض صارخ مع سلفه الرئيس فرانسوا هولاند الذي بدأ عهده بسحب الجنود من أفغانستان.
 
ونشرت فرنسا حوالي أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل الأفريقي، بعد إرسال جنودها إلى مالي، لملاحقة المتشددين كما تم نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لضمان استقرار البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, فرنسا, ماكرون, مالي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة