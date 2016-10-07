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الرئيس الكولومبي يفوز بجائزة "نوبل" للسلام


انواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 10:37



الرئيس الكولومبي يفوز بجائزة "نوبل" للسلام
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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة  فوز الرئيس الكولمبي خوان مانويل سانتوس  بالجائزة لعام 2016، ، بعد اتفاق السلام الذي توصل اليه الأسبوع الماضي مع حركة "فارك" المتمردة.

وشكل فوز الرئيس الكولومبي بالجائزة مفاجأة  لدى الخبراء و المتابعين ، بعد أن رفض الكولومبيون في استفتاء اتفاق السلام مع متمردي "فارك" الشيوعيين لإنهاء حرب مستمرة منذ 52  عاما.

 

ووعد سانتوس بإحياء خطة السلام التي رفضها الكولومبيون بفارق بسيط في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي .

 

وستقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها 930 ألف دولار في العاصمة النرويجية  أوسلو يوم العاشر من ديسمبر



الكلمات المفتاحية : سلام, كولومبيا, نوبل


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