الرئيس المالي يدعو نظيره الغامبي إلى ترك منصبه





دعا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أمس الأحد نظيره الغامبي يحيى جامي إلى ترك منصبه وتجنب حمام دم في البلاد.





وقالت مصادر إعلامية إن الرئيس المالي كيتا طالب يحي جامي بالتخلي عن منصبه من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مضيفا "يجب على الرئيس جاميه أن يتخلي عن منصبه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار غامبيا".





وتقدم جامي الخميس الماضي ، بطلب إلى المحكمة العليا في البلاد لمنع اداما بارو من أداء اليمين الدستورية يوم 19 ينايرالجاري, مشيرا إلى أنه ينبغي عدم تنصيب بارو قبل النظر في طعن كان قد قدمه حول نتائج الانتخابات





و تشهد غامبيا أزمة سياسية منذ فوز المرشح المعارض اداما بارو في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع ديسمبر الماضي, حيث اعترف الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي في البداية بهزيمته, لكن سرعان ما تراجع عن موقفه وطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات, رافضا تسليم السلطة.

