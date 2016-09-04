الرئيس المالي يقيل وزير دفاعه ويعين مدير حملته خلفا له

أقال الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، وزير الدفاع، تيمان هوبرت كوليبالي، بعد أن سيطر مسلحون لفترة وجيزة على قرية بوني في وسط البلاد أول أمس الجمعة حسب ما أعلنه التلفزيون المالي الرسمي.

وعين الرئيس المالي عبد الولي إدريسا ميجا، وزير الإدارة المحلية السابق، الذي كان مدير حملة الرئيس في انتخابات سنة 2013، محل كوليبالي.

وكان مهاجمون يشتبه أنهم ينتمون إلى جماعة "أنصار الدين"، قد اقتحموا مباني عامة في قرية بوني وسط مالي واحتجزوا مسؤولا محليا منتخبا قبل الخروج من القرية بعد بضع ساعات، حيث دخلها الجيش بعد مغادرتهم لها٠