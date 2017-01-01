الرئيس الموريتاني: الاتحاد الأوروبي ليس مقياسا لشفافية الانتخابات



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت إن خلو مكاتب التصويت من مراقبي الاتحاد الأوروبي ، لا يعد مقياسا بالنسبة لهم لشفافية الانتخابات، أو تقويمها.



واتهم ولد عبد العزيز خلال نقطة صحفية بعد أن أدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من يفكرون بهذا المنطق بأن "لديهم خلفية استعمارية بحتة"، وفق تعبيره.



ونفى ولد عبد العزيز أن تكون التعديلات الدستورية من أجل مأمورية ثالثة ، مشيرا إلى أن حديثه عن تعديل الدستور تم تأويله وفق ما يفكر فيه من وصفهم ب"البعض".



وأوضح أن حديثه عن تعديلات دستورية خلال السنوات القادمة ، تم تفسيره بطريقة خاطئة، معتبرا أنه يمكن تعديله خلال سنتين أو 5 أو 10 سنوات.



وأدلى الرئيس الموريتاني بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مكتب إدارة العقارات و أملاك الدولة بالعاصمة نواكشوط.



و أكد ولد عبد العزيز أن المعارضة "وهمية وقليلة ، مشيدا بمشاركة ما سماها المعارضة الحقيقة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

