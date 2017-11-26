الرئيس الموريتاني في مدينة "بوكي" لتدشين بعض المنشآت



وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الإثنين، مدينة بوغي بولاية لبراكنة جنوبي موريتانيا، في زيارة قصيرة قبل يوم من الانتقال إلى مدينة كيهيدي لتخليد ذكرى عيد الاستقلال الوطني.



ويزور ولد عبد العزيز مدينة بوكي المحاذية لنهر السنغال، بهدف "تدشين بعض المنشآت الهامة ووضع حجر الأساس لأخرى" حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).



ورافق ولد عبد العزيز وزراء البترول والطاقة والمعادن، والصحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والزراعة، بالإضافة إلى بعض المسؤولين برئاسة الجمهورية.



ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الموريتاني غدا، في مدينة كيهيدي بولاية غورغول، في الاحتفالات المخلدة لذكري عيد الاستقلال، التي ستحتضنها المدينة هذا العام.



وكان ولد عبد العزيز قد زار الاسبوع الماضي ولايتي داخلت نواذيبو والترارزه، ودشن في الاولى محطتين إحداهما للطاقة الكهربائية والأخرى لتحلية المياه، فيما دشن في الثانية قناة آفطوط الساحلي للري، كما قام بعدة نشاطات في العاصمة نواكشوط خلال الايام الأخيرة.

