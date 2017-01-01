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الرئيس الموريتاني: كيهيدي ستحتضن احتفالات عيد الاستقلال


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 11:55



الرئيس الموريتاني: كيهيدي ستحتضن احتفالات عيد الاستقلال
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول جنوب شرقي موريتاني ستحتضن الاحتفالات المخلد لذكري عيد الاستقلال الوطني شهر نوفمبر المقبل.


ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث في مهرجان شعبي صباح اليوم الثلاثاء في المدينة في إطار حملة تعديل الدستور، أكد أن قرار تخليد عيد الاستقلال في هذه المدينة سيساهم في النهوض بها وتغيير بعض معالمها إلى الاحسن.


الرئيس الموريتاني الذي وصل اليوم إلى غورغول تحدث في المهرجان عن ضرورة الغاء مجلس الشيوخ معتبرا أنه " لاقيمة له من الناحية التشريعية، فهو يعطل التشريع، ويعطل النمو في البلد، ولم ينتخبه الشعب الموريتاني بصفة مباشرة"، مؤكدا أن "بعض اعضاء مجلس الشيوخ حصل على عضوية المجلس بطريقة غير نزيهة " حسب تعبيره

 



الكلمات المفتاحية : عيد الاستقلال, كيهيدي, ولد عبد العزيز
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