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الرئيس الموريتاني: لسنا مستعدين للحديث عن المأمورية الثالثة


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 29 يوليوز 2017 - 13:14



الرئيس الموريتاني: لسنا مستعدين للحديث عن المأمورية الثالثة
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، إنه غير مستعد حالياً للحديث عن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، يمنعها الدستور الحالي بمواد محصنة ولا يمكن تعديلها، وذلك بعد اتهامه من طرف المعارضة بالسعي نحو البقاء في الحكم عبر تعديل دستوري.
 
وكان رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، قال أعلن يوم أمس الجمعة في مؤتمر صحفي، أن ولد عبد العزيز يريد البقاء في الحكم وأن التعديل الحالي للدستور ستليه تعديلات أخرى تفسح المجال أمام ولاية رئاسية ثالثة.
 
ورد ولد عبد العزيز على تصريحات ولد داداه بشكل غير مباشر، خلال خطاب ألقاه صباح اليوم في مدينة أكجوجت شمال غربي موريتانيا، حين قال إن "المعارضة المتطرفة ليس هنالك من هو أحرص منها على الحديث بشأن المأمورية الثالثة"، قبل أن يضيف: "لكننا لسنا على استعداد لمناقشة هذا الموضوع في الوقت الحالي".
 
وقال ولد عبد العزيز إن "موريتانيا دولة ديمقراطية بإرادة أبنائها، وفي طليعة الدول النامية الحريصة على بناء قواعد تنمية تنسجم مع تطلعات أبنائها، وليست على استعداد للرجوع إلى عهود الفساد والزبونية وتبديد موارد الشعب بين شرذمة تسمعون صراخها الآن حنينا لاستعادة مصالحها الشخصية"، وفق تعبيره.
 
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز في مقابلات صحفية أنه لا ينوي الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت الأصوات ترتفع داخل الأغلبية الرئاسية الحاكمة لتطالبه بالبقاء في الحكم، وهو ما اعتبرت المعارضة أنه يكشف نوايا النظام الخفية.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, عزيز
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