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الرئيس الموريتاني: مجموعة الساحل انطلقت بشكل جيد


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 13:04



الرئيس الموريتاني: مجموعة الساحل انطلقت بشكل جيد
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن "مجموعة دول الخمس في الساحل، "انطلقت بشكل جيد، ونعمل على التنسيق المشترك لدفع تلك الانطلاقة.

 جاءت تصريحات ولد عبد العزيز  اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته مطار العاصمة المالية باماكو، حيث التقي رئيس دولة مالي ابراهيم بوبكر كيتا.

وأضاف ولد عبد العزيز في تصريحاته  "كلما التقينا نعطي دفعا جديدا لانطلاقة مجموعة دول الخمس في الساحل،"لابد لي من وقت لآخر أن أتشاور مع صديقي الرئيس الحاج بوبكر كيتا، بخصوص حول مختلف القضايا التي تهم منطقتنا وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين"
وكان ولد عبد العزيز قد وصل مساء أمس إلى العاصمة المالية قادما من نيامي عاصمة النيجر  حيث التقي رئيسها ايسوفو محمدو وتناولت مباحثاته معه التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون على مستوى مجموعة الخمس في الساحل التي ينتمي البلدان لها، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية


الكلمات المفتاحية : الساحل, عزيز, مالي, موريتانيا
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