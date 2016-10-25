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الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على التعاون مع مصر


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 12:41



الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على التعاون مع مصر
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أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات الإقتصادية و الصحية ، مطالبا بضرورة استثمار نتائج الزيارة التي قام بها إلى مصر شهر ابريل الماضي .


ولد عبد العزيز قال خلال استقباله للسفير المصري الجديد في موريتانيا ماجد نافع مصلح إن موريتانيا ستستقبل بعثة من الأساتذة و المختصين المصريين لتعزيز التعاون في المجال الصحي و الإقتصادي .


من جهته أكد  السفير المصري الجديد في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عمق العلاقات التاريخية  التي تربط البلدين ، مطالبا بضرورة تعزيزها في كافة المجالات .

 

 وتسلم ولد عبد العزيز أوراق اعتماد السفير الجديد  ماجد نافع مصلح، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.



الكلمات المفتاحية : تعاون, مصر


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