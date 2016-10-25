الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على التعاون مع مصر





أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات الإقتصادية و الصحية ، مطالبا بضرورة استثمار نتائج الزيارة التي قام بها إلى مصر شهر ابريل الماضي .





ولد عبد العزيز قال خلال استقباله للسفير المصري الجديد في موريتانيا ماجد نافع مصلح إن موريتانيا ستستقبل بعثة من الأساتذة و المختصين المصريين لتعزيز التعاون في المجال الصحي و الإقتصادي .





من جهته أكد السفير المصري الجديد في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ، مطالبا بضرورة تعزيزها في كافة المجالات .







وتسلم ولد عبد العزيز أوراق اعتماد السفير الجديد ماجد نافع مصلح، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

