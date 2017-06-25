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الرئيس الموريتاني يتجول في شوارع نواكشوط (صورة)


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 25 يونيو 2017 - 03:54



تكرر ظهور الرئيس الموريتاني في الأماكن العامة خلال الأشهر الأخيرة
تكرر ظهور الرئيس الموريتاني في الأماكن العامة خلال الأشهر الأخيرة
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ظهر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ليل السبت/الأحد، وهو يتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة نواكشوط.
 
وكان ولد عبد العزيز يركب سيارة خاصة، وهو من يتولى سياقة سيارته، وفق ما أكده شهود عيان لـ"صحراء ميديا"، وما تظهره الصورة.
 
ويأتي ظهور ولد عبد العزيز بعد أقل من ساعة من الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد الفطر المبارك وتوديع شهر رمضان الكريم.
 
وسبق أن ظهر ولد عبد العزيز في الكثير من الأماكن العامة خلال السنوات الأخيرة، مع ميله الدائم لارتداء أزياء تقليدية مع اللثام، أو الملابس الرياضية.
 
وظهر الرئيس الموريتاني قبل أكثر من شهر في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، على شاطئ خليج الراحة كما يسمونه في نواذيبو، والمعروف سابقاً باسم "كبانو".
 

هكذا ظهر ولد عبد العزيز الليلة في شوارع نواكشوط - صحراء ميديا
هكذا ظهر ولد عبد العزيز الليلة في شوارع نواكشوط - صحراء ميديا


الكلمات المفتاحية : الرئيس, عزيز, نواكشوط
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