الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من نظيره السنغالي



تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاربعاء بنواكشوط رسالة خطية من نظيره السنغالي ماكي صال.



وسلم الرسالة وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي عمر كي، مبعوثا خاصا من الرئيس السنغالي وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء.



وأوضح الوزير السنغالي فى تصريح صحافي أن الرسالة تتعلق ب"العلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بقطاعات البيطرة أو الصيد أو التجارة".



وأكد وزير الصيد والإقتصاد البحري "أن موريتانيا والسينغال بلدان شقيقان وتربطهما علاقات ممتازة وأخوية ومثمرة". وفق تعبيره

