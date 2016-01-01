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الرئيس الموريتاني يتعهد بفك العزلة عن "تيشيت"


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 نونبر 2016 - 08:55



الرئيس الموريتاني يتعهد بفك العزلة عن "تيشيت"
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تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإنجاز الطريق الرابط بين مدينة تجكجة ومدينة تيشيت التاريخية في أسرع وقت ممكن.


وأضاف أنه في انتظار تحقيق هذا الحلم الذي يراود جميع سكان المنطقة، فإن التحسينات التي عرفها هذا الطريق، ستتم مضاعفتها للتخفيف من معاناة السكان.


جاءت تعهدات ولد عبد العزيز، خلال اجتماع عقده مساء أمس مع الأطر والوجهاء والمنتخبين، والفعاليات الشبابية، والنسوية، في مدينة تيشيت.


وقال ولد عبد العزيز خلال الاجتماع إن المشاكل التي تم طرحها في مجال الحالة المدنية، ستجد الحلول المناسبة، كما ستتم دراسة إمكانية إقامة ثانوية بتيشيت، وحل مشكل انعدام الشبكة الهاتفية في مركز لخشب الإداري.

ويبلغ طول الطريق الرابط بين تجكجة و تيشيت حوالي 250 كلم، في مسالك صعبة ووعرة، وهو ما اثر على النشاط في المدينة التي تأسست عام 1142  ميلادية، والمصنفة ضمن التراث العالمي.. 



الكلمات المفتاحية : الرئيس, تيشيت, عزلة


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