الرئيس الموريتاني يتعهد بكشف معلومات مفاجئة عن المعارضين



تعهد الرئيس الموريتاني اليوم الجمعة بالرد على من أسماهم المفسدين وكشف حقائقهم و وعد بمفاجئات تتعلق بهم خلال الأسبوعين المقبلين.



ودعا الرئيس الموريتاني خلال افتتاح الحملات الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة الشعب إلى التخلص من مجلس الشيوخ عبر صناديق الاقتراع.



وقال فى كلمة مقتضبة إن هذا الحشد علامة على نجاح الحملة ورد على بعض "المفسدين" الرافضين السير فى طريق الاصلاح وفق تعبيره.



ولفت ولد عبد العزيز إلى أن الشعب الموريتاني عانى مدة طويلة من مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن إدماج بعض المؤسسات هو من أجل ترشيد موارد الدولة.



وأعلن ولد عبد العزيز عن جولة سيقوم بها تشمل جميع عواصم الولايات تبدأ من روصو وتختم بمهرجان الخميس المقبل فى نواكشوط لشرح كل النقاط المتعلقة بالتعديلات.

