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الرئيس الموريتاني يتفقد سير حملة النظافة بالعاصمة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 18 يونيو 2017 - 11:36



ولد عبد العزيز اثناء زيارته لأحد الأنشطة في نواكشوط - ارشيف
ولد عبد العزيز اثناء زيارته لأحد الأنشطة في نواكشوط - ارشيف
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 تفقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاحد بمقاطعة الميناء جنوبي العاصمة نواكشوط، حملة تنظيف المقاطعة التي تتولاها وزارة النفط والطاقة والمعادن.
 

وعاين ولد عبد العزيز العمل المقام به في حملة تنظيف الأحياء السكنية، وفتح الطرق المتضررة من القمامة، والوسائل المستخدمة في العملية، ومدى انخراط مختلف موظفي وعمال الوزارة المعنية بتنظيف المقاطعة في هذه العملية.

الرئيس الموريتاني  استمع إلى شروح من وزير النفط والطاقة والمعادن، حول تفاصيل هذه الحملة، ودورها في الحد من انتشار الباعوض والحشرات الضارة التي تتسبب في انتشار عدد من الأمراض.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت أمس السبت حملة لتنظيف مقاطعات العاصمة نواكشوط، تحت شعار "معا من أجل مدينة نظيفة" وأسندتها لبعض القطاعات الحكومية والعسكرية.


الكلمات المفتاحية : الجيش, الرئيس, نظافة
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