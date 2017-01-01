الرئيس الموريتاني يتهم مجلس الشيوخ بـ"شراء الذمم"

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الرئيس الموريتاني يتهم مجلس الشيوخ بـ"شراء الذمم"


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 29 يوليوز 2017 - 10:58



الرئيس الموريتاني يتهم مجلس الشيوخ بـ"شراء الذمم"
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اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الجمعة، أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، بالتورط في عمليات "شراء ذمم" ودخول المجلس بطرق "غير شفافة".
 
ويواصل الرئيس الموريتاني منذ قرابة أسبوع جولة في مقاطعات موريتانيا، ألقى فيها خطباً للحث على التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، تضمنت انتقادات لاذعة لمجلس الشيوخ، مما يؤكد عمق الشرخ الواقع بين المجلس ورئاسة الجمهورية.
 
وقال ولد عبد العزيز في خطاب أمام أنصاره بمدينة أطار، شمالي موريتانيا، إن من ضمن التعديلات الدستورية "إلغاء مجلس الشيوخ الذي شكل عبئا منذ نشأته على الدولة الموريتانية وكلف 16 مليار أوقية لفائدة 56 شخصا فقط".
 
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن هذه التكاليف "إذا ما وجهت للمستشفيات من شأنها حل مشاكل الصحة في مستشفى أطار مثلا وعدد من مستشفيات الوطن"، وفق تعبيره.
 
وفي سياق انتقاداته القوية لمجلس الشيوخ، قال ولد عبد العزيز إن "المجلس عطل القوانين وشهد للأسف، شراء الذمم ووصول أشخاص إلى عضويته بطريقة غير شفافة وانتهى باعتراف بعض أعضائه إلى ممارسات مخلة ومسيئة للمجتمع لا يمكن لأحد أن ينكرها"، وفق تعبيره.
 
وخلص الرئيس الموريتاني إلى القول إن "عشرين من أعضاء هذا المجلس تمسكوا وحدهم بقيم ومبادئ الشرف والنزاهة، في حين حاول 33 آخرون كسر إرادة الشعب وهي محاولة لا يمكن إلا أن تبوء بالفشل".
 
ويؤكد الشيوخ أن الهجوم الذي يتعرضون له، من طرف الرئيس وبعض أعضاء الحكومة، مخالف للدستور الموريتاني، لأنه إساءة لمؤسسة دستورية ذات مكانة كبيرة، وفق تعبيرهم.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, الرئيس, الشيوخ
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