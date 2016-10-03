الرئيس الموريتاني يحضر الحوار الوطني بالسودان



أعلنت الحكومة السودانية أمس الأحد مشاركة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الحوار الوطني المقرر انعقاده يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري.



ويأتي الحوار بدعوة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وجهت إلى جميع أطراف المشهد السياسي في البلاد، من أجل إنهاء الأزمات في السودان.



وبحسب ما أعلنت الحكومة في السودان فإن ولد عبد العزيز سيشارك في أعمال الجمعية العمومية رفقة الرئيس التشادي إدريس دبى والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين، والرئيس الأوغندي يورى موسيفيني.



وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني السوداني عن اكتمال الترتيبات كافة لانعقاد المؤتمر العام للحوار في موعده المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل.



وفي يناير عام 2014 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة تدعو أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة إلى الانضمام لحوار وطني لإنهاء الأزمات في البلاد.

