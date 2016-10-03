الأرض تصل لأعلى درجة حرارة منذ 120 ألف عام

الرئيس الموريتاني يحضر الحوار الوطني بالسودان

موريتانيا: دعوة لتشكيل جبهة ضد "تغيير الدستور"

شكاوى من انتشار التلصص في ترحيل نواذيبو

السعودية تبدأ فرض رسوم جديدة على التأشيرات

ولد المامي يودع السلك الدبلوماسي في موريتانيا

تحديد موعد الحكم على أول متهم بالتنقيب دون ترخيص

فايسبوك يحذر من فيروس الفيديو المزيف لك

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الرئيس الموريتاني يحضر الحوار الوطني بالسودان https://t.co/vgjvs5kUW5الرئيس-الموريتاني-يحضر-الحوار-ال… https://t.co/kSZHAZQFae
الاثنين 3 أكتوبر - 11:40
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | شكاوى من انتشار التلصص في ترحيل نواذيبو https://t.co/vgjvs5kUW5شكاوى-من-انتشار-التلصص-في-ترحيل-نواذيب… https://t.co/B9HIlY1vuN
الاثنين 3 أكتوبر - 11:35
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الرئيس الموريتاني يحضر الحوار الوطني بالسودان


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 3 أكتوبر 2016 - 08:54



الرئيس الموريتاني يحضر الحوار الوطني بالسودان
مواضيع ذات صلة

أعلنت الحكومة السودانية أمس الأحد مشاركة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الحوار الوطني المقرر انعقاده يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري.
 
ويأتي الحوار بدعوة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وجهت إلى جميع أطراف المشهد السياسي في البلاد، من أجل إنهاء الأزمات في السودان.
 
وبحسب ما أعلنت الحكومة في السودان فإن ولد عبد العزيز سيشارك في أعمال الجمعية العمومية رفقة الرئيس التشادي إدريس دبى والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين، والرئيس الأوغندي يورى موسيفيني.
 
وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني السوداني عن اكتمال الترتيبات كافة لانعقاد المؤتمر العام للحوار في موعده المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل.
 
وفي يناير عام 2014 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة تدعو أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة إلى الانضمام لحوار وطني لإنهاء الأزمات في البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : السودان, حوار, ولد عبد العزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة