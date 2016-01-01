الرئيس الموريتاني يدشن التوسعة الكهربائية لمدينة أطار



دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين توسعة الشبكات الكهربائية بمدينة أطار وكهربة المدن المجاورة لعاصمة الولاية.



وتشمل التوسعة 2200 وحدة إنارة عمومية يتوقع أن توفر الطاقة الكهربائية في التجمعات الواقعة على الخط أطارـ عين اهل الطايع وربطها بالشبكة القادمة من أطار، وتوسعة الشبكات الكهربائية لمدينة أطار وكهربة العمارية 1 والعمارية 2.



وستمكن التوسعة حسب القائمين عليها سكان المناطق المعنية من النفاذ إلى الطاقة الكهربائية كما ستساهم في الحد من الفقر عبر خلق أنشطة مدرة للدخل ، وفق تعبيرهم.



وأزاح ولد عبد العزيز الستار عن اللوحة التذكارية لهذه التوسعة التي استمرت الاشغال فيها 12 شهرا وتولت تنفيذها والاشراف عليها الشركة الموريتانية للكهرباء.

