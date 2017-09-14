الرئيس الموريتاني يدعو لتنمية موارد منظمة نهر السينغال





دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إدارة منظمة استثمار نهر السنغال "للقيام بكل ما بوسعها من أجل أن تكون المنظمة على قدر مسؤولية تثمين وتنمية موارد حوض نهر السنغال"





جاءت دعوة الرئيس الموريتاني اليوم الخميس خلال استقباله للمفوض السامي للمنظمة أحمد ديان سيميكا، والمفوض السامي المساعد فيها احمد ولد عبد الفتاح.





وحسب تصريحات "سيميكا" فإن الرئيس الموريتاني دعاهم إلى تثمين وتنمية موارد المنظمة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من أجل السكان".





وأضاف المفوض السامي في المنظمة "لقد طلبنا هذا اللقاء مباشرة بعد اختيارنا خلال مؤتمر القمة الأخير لقادة الدول الأعضاء المنعقد في كوناكري".





وتضم منظمة استثمار نهر السنغال اربع دول هي موريتانيا،السنغال ومالي، وغينيا وتأسست شهر مارس 1972 بعد توقيع موريتانيا ومالى والسنغال على الإطار التأسيسي لها في نواكشوط،ولم تلتحق غينيا بالمنظمة إلا عام 2006.

