الرئيس الموريتاني يريد تطوير التعاون مع جورجيا



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه حريص على تطوير علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وجمهورية جورجيا.



وعبر ولد عبد العزيز في رسالة بعث بها أمس الخميس إلى رئيس جورجيا مارغفيلاشفيلي، عن "حرصه" على تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.



الرسالة التي بعث بها ولد عبد العزيز بمناسبة العيد الوطني لجورجيا، قال فيها إن التعاون بين موريتانيا وجورجيا من شأنه أن "يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، على حد تعبيره.



وأضاف الرئيس الموريتاني في برقيته: "بمناسبة احتفال جمهورية جورجيا بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر عن أحر التهانئ وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لفخامتكم وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الجورجي الصديق".

