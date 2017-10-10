الرئيس الموريتاني يزور بعض المؤسسات بمقاطعة لكصر





زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء مركز تسجيل السكان التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية.



وتجول ولد عبد العزيز في قاعات التسجيل والأرشيف بالمركز، واستمع من القائمين عليه إلى شروح حول المراحل التي تمر بها عمليات التسجيل، والخدمات المقدمة لهم، والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية.



ولد عبد العزيز زار كذلك إعدادية لكصر وتجول في فصولها والتقي بعض أفراد الأسرة التربوية المشرفين عليها.



وانشئت هذه الإعدادية عام 1972 وتضم 10 فصول دراسية يزاول الدراسة بها 531 تلميذا،منهم 191 من البنات، ويتولى عملية التأطير 25 أستاذا 4 منهم مزدوجون.

وفي إطار جولته في مقاطعة لكصر زار الرئيس الموريتاني ملعب "فتى ولد اركيبي" ، والتقى بعض شباب المقاطعة الذين طالبوه بضرورة تأهيل هذا الملعب في أقرب وقت ممكن، وتعهد لهم ولد عبد العزيز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة قريبا لتطلعاتهم.

وسبق لعدد من الشباب والجمعيات الرياضية أن قاموا خلال الاشهر الأخير بحملة تطوعية لإعادة تأهيل هذا الملعب، وتمكنوا بجهودهم الذاتية من إزاحة بعض الاعشاب والنباتات المنتشرة في أرجائه، دون أن يمكن ذلك من تأهيله بالشكل المطلوب.



وكان ولد عبد العزيز قد قام أمس بجولة في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الجنوبية شملت العيادة المجمعة، ومركز الوثائق المؤمنة وإحدي المؤسسات التعليمية.