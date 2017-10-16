الرئيس الموريتاني يزور مؤسسات حكومية بدار النعيم

وشملت الزيارة مركز تسجيل السكان، التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في المقاطعة، حيث تجول ولد عبد العزيز في قاعات التقييد والأرشيف بهذا المركز، كما تعرف على مراحل تسجيل المواطنين والخدمات المقدمة لهم والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية

ولد عبد العزيز زار كذلك مدرسة الإمام ناصر الدين بتن سويلم، واستمع إلى شروح حول مدى استيعاب التلاميذ للدروس المقدمة والجهود التي بذلتها الوزارة الوصية لإنجاح الافتتاح الدراسي 2017/ 2018

وقد أنشئت مدرسة الامام ناصر الدين سنة 1981 وبها 18 فصلا دراسيا و29 معلما و725 تلميذا 65 بالمائة منهم من البنات

جولة الرئيس الموريتاني في مقاطعة دار النعيم شملت ايضا المركز الصحي بالمقاطعة الذي يصنف ضمن الفئة "أ"

ويضم المركز الذي أنشئ سنة 1991 أقساما للحالات المستعجلة و التغذية والأسنان والاستشارات والحجز والمختبر والولادة والجراحة وصيدلية