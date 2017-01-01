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الرئيس الموريتاني يستقبل قائد الجيوش السينغالية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 19 يوليوز 2017 - 18:30



قائد الجيوش السينغالية في لقاء سابق بوزير الدفاع الموريتاني
قائد الجيوش السينغالية في لقاء سابق بوزير الدفاع الموريتاني
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استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء بنواكشوط، قائد اركان الجيوش السينغالية الفريق ركن الشيخ كي، الذى وصل نواكشوط يوم أمس.

جرى اللقاء بحضور قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد.

وكان وزير الدفاع الموريتاني  جالو مامادو باتيا قد ألتقي يوم أمس الثلاثاء بقائد أركان الجيوش السينغالية ،وتناول اجتماعهما، ـ حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والسنغال، وسبل تعزيزها خاصة في مجال الدفاع.
 
حضر لقاء الوزير وقائد الاركان السينغالية، عدد من المسؤولين العسكريين الموريتانيين والسينغاليين.


الكلمات المفتاحية : الرئيس, سينغال, قائد الجيوش
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