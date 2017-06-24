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الاحد 25 يونيو - 00:14
Sahara Media Agency : هؤلاء شكرهم الرئيس في خطابه https://t.co/E2jWegR5xN
الاحد 25 يونيو - 00:06
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الرئيس الموريتاني يشكر الأئمة والأطباء والصحافة


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 24 يونيو 2017 - 22:01



الرئيس الموريتاني يشكر الأئمة والأطباء والصحافة
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توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، بالشكر إلى كل من العلماء والأطباء والصحفيين، على المجهود الذي بذلوه طيلة شهر رمضان المبارك.
 
وقال ولد عبد العزيز في خطاب رسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى علمائنا وأطبائنا وإعلاميينا على الجهود الطيبة التي بذلوها، إحياء لهذا الشهر الكريم، والتي تكللت لله الحمد بالنجاح والتوفيق".
 
ولد عبد العزيز في خطابه الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية، قال: "نستقبل غدا عيد الفطر المبارك، بعد أن من علينا المولى عز وجل، بصيام شهر رمضان الكريم وقيامه، في أجواء طبعها التسامح والتكافل وروح الأخوة ونبذ التفرقة والغلو والتطرف".
 
وأضاف: "لقد تميز المجتمع الموريتاني عبر الأجيال بهذه الخصال الحميدة والراسخة، التي يتوجب علينا جميعا المحافظة عليها والذود عنها".
 
وشدد ولد عبد العزيز في خطابه على ضرورة أن "نستلهم من المدرسة الرمضانية أهمية وضرورة، تعزيز وحدتنا الوطنية وتدعيم المكاسب الهامة التي تحققت، خلال السنوات الأخيرة من أمن واستقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية"، وفق تعبيره.
 
وقد أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الأهلة مساء اليوم أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد رؤية هلال شوال.
 


الكلمات المفتاحية : رمضان, عزيز, عيد الفطر
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