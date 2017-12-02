الرئيس الموريتاني يصعد هضبة "آغريجيت" الأثرية



صعد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم السبت، إلى قمة هضبة "آغريجيت" لزيارة مواقع أثرية تشير إلى وجود التقري في العصر الحجري، وبعض هذه الآثار يعود لأكثر من 4 آلاف عام، بحسب الخبراء.



ويوجد هذا الموقع الأثري الهام على بعد 42 كيلومتر شرق مدينة تيشيت، ويصل ارتفاع الهضبة إلى 700 متر فوق سطح البحر، ما دفع السلطات الموريتانية إلى إنشاء ممر سالك يسهل الوصول إلى قمة الهضبة حيث توجد الآثار.



وبعد وصوله إلى الموقع الأثري على قمة الهضبة، تلقى الرئيس الموريتاني شروحاً حول القيمة التاريخية للموقع والآثار، كما أكد مسؤول في وزارة الثقافة أمام الرئيس أن موقع آغريجيت" يحظى باهتمام كبير من طرف السياح والباحثين والمهتمين بشؤون الثقافة والتراث في منطقة غرب أفريقيا.



ويحتوي موقع آغريجيت على رسوم حجرية يعود تاريخها حسب الباحثين إلى أكثر 4000 سنة وتعتبر من مرجعيات التقري حسب الخبراء في العصر الحجري الحديث.



وتصنف وزارة الثقافة الموريتانية هذا الموقع ضمن قائمة المواقع المسجلة على قائمة التراث الوطني باعتباره من أبرز المواقع التاريخية في الغرب الإفريقي.



وجاءت زيارة ولد عبد العزيز لها الموقع الأثري على هامش زيارته لمدينة تيشيت التاريخية، حيث أشرف أمس على افتتاح مهرجان المدن القديمة.



وغادر ولد عبد العزيز اليوم مدينة تيشيت متوجهاً إلى تامشكط، حيث من المنتظر أن يضع حجر الأساس لطريق رابط بين تامشكط ـ ازرافيه.

