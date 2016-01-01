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الرئيس الموريتاني يضع الحجر الأساس لتجمع"تنومد"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 29 نونبر 2016 - 14:16



الرئيس الموريتاني يضع الحجر الأساس لتجمع"تنومد"
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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع تجمع "تن ومند" في بلدية العين الصفره بمقاطعة شنقيط.

ويدخل هذا التجمع حسب ما أعلنت عنه وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، ضمن جهود القطاع لإنجاز تجمعات حضرية عصرية تستجيب للمعايير المتبعة في السياسة الحضرية للقطاع.


وأضافت الوزير في كلمة لها بالمناسبة إن هذا المشروع سينتشل هذه المنطقة من غياهب النسيان بعد أن ظلت لعقود طويلة محرومة من أي تدخل للدولة.


وطالب سكان قرية "تيمغازين" التابعة لبلدية العين الصفرة الرئيس الموريتاني بربط قريتهم بطريق تجكجة-اطار الذي لا يبعد عنهم سوى 6 كيلومترات.


وكانت الحكومة الموريتانية صادقت الاسبوع الماضي على  مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع تجمع تنومند ببلدية العين الصفرة،  التابعة لمقاطعة شنقيط  وتجمع صبهاالله ببلدية فم لقليته، مقاطعة أمبود، ولاية كوركول.  



الكلمات المفتاحية : حجر اساس, شنقيط, قرى


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