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الرئيس الموريتاني يطلق مستشفى للتخصصات الطبية بنواذيبو


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 24 أبريل 2017 - 09:14



الرئيس الموريتاني يطلق مستشفى للتخصصات الطبية بنواذيبو
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دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين مستشفى التخصصات الطبية في مدينة نواذيبو، الذى يتوفر على طاقم طبي يتكون من خمسين طبيبا من جمهورية كوبا.

 

وقطع ولد عبد العزيز الشريط الرمزي إيذانا ببدء عمل هذه المعلمة الصحية في مستهل زيارة يقوم بها لمدينة نواذيبو لتدشين وإعطاء إشارة انطلاق عدد من المشاريع التنموية لصالح السكان.


ويتكون المستشفى الجديد الذي تبلغ كلفته الإجمالية ستة مليارات اوقية مقدمة من خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم  "اسنيم" على مساحة تزيد على ثمانية هكتارات، ويضم  تسعة أجنحة.


وتعتبر التجهيزات الطبية لهذا المستشفى ، حسب القائمين عليه هي الأحدث في شبه المنطقة والعالم، ابتداء من جهاز الرنين المغناطيسي (irm) إلى جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية، وجهاز "لسكانير" ثم الفحص بأشعة (x) وغيرها من جميع أجهزة الفحص الضرورية.


وتبلغ سعة المستشفى الجديد للتخصصات الطبية 250 سريرا في الوقت الراهن وهو ما يمكن من تلبية الطلب بشكل جيد، مع أن العمل جار لتوسعته لمواكبة أي طلب في المستقبل.


ومن المنتظر بحسب البرنامج الرسمي للرئيس، أن يشرف على تشدين افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه سلطة منطقة نواذيبو الحرة تحت شعار "معاً نستثمر المستقبل". 

  

كما سيدشن ولد عبد العزيز طريق المنطقة الصناعية ومشروع كورنيش المنطقة الحرة والوحدات السكنية لوكالة التضامن.

 



الكلمات المفتاحية : مستشفى, نواذيبو, ولد عبد العزيز
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