الرئيس الموريتاني يطلق مهرجان المدن القديمة من "تيشيت"





أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة من مدينة "تيشيت" وسط البلاد فعاليات مهرجان المدن القديمة في نسخته السابعة.





وقال ولد عبد العزيز إن إطلاق مهرجان المدن القديمة من مدينة "تيشيت"، "التي ظلت مصدر إشعاع حضاري ومنارة علمية سامقة والمعبرة في عمرانها وثقافتها عن أصالتنا"، يجعل هذه المدينة العريقة عاصمة للثقافة الوطنية لهذا العام ومصدر إلهام للعبقرية الموريتانية.





وأضاف الرئيس الموريتاني أن مهرجان المدن القديمة يمثل فرصة لإعادة الاعتبار لموروث البلاد المادي والروحي من خلال إحياء الألعاب الثقافية التقليدية واللقاءات الفكرية والمسابقات العلمية، "كما أنه مناسبة لترسيخ قيم التضامن والتكافل في اطار الوحدة الوطنية والإخوة الإسلامية".





وأكد ولد عبد العزيز أن مدن "تيشيت" و"وادان" و"شنقيط" و"ولاتة" مثلت عبر التاريخ، مناطق جذب للعلماء والطلاب ومراكز إشعاع للعلوم الاسلامية والمعارف الإنسانية، "التي حملها علماؤنا الأجلاء جنوب الصحراء وشمالها وعرف ساكنتها على مر العصور بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، دين الوسطية والاعتدال".





وهنأ الرئيس الموريتاني في كلمة بمناسبة إطلاق مهرجان المدن القديمة الموريتانيين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يعيده الله على الأمة الاسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

