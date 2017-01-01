الرئيس الموريتاني يعزي السنغال فى ضحايا حادث التدافع





وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين برقية تعزية إلى نظيره السنغالي ماكي صال، بعد الحادث الذي شهدته مدرجات ملعب ديمبا جوب لكرة القدم في دكار، قبل يومين، و خلف العديد من القتلى والجرحى.



وأعرب ولد عبد العزيز عن تعازيه لشعب وحكومة السنغال ، فى هذا الحادث الذي وصفه ب " الأليم" ، مشيرا إلى تلقى الخبر ببالغ الأسى و الحزن .



ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح العشرات بسبب تدافع حصل في استاد رياضي في دكار إثر اندلاع صدامات في نهاية بطولة السنغال في كرة القدم، حسب وكالة الأنباء الرسمية.



وقالت الوكالة إن أحد جدران إستاد ديمبا-ديوب انهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة إلى سقوط "العديد من الجرحى".