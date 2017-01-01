عزيز : بحيرة "اركيز" ستمكن موريتانيا من الاستقلال الذاتي

الرئيس الموريتاني يعزي السنغال فى ضحايا حادث التدافع

عزيز إلى اركيز لاستصلاح الجزء الثاني من البحيرة (ورقة فنية)

منتخب موريتانيا المحلي يعود بفوز ثمين من ليبيريا

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

مظاهرات في مالي احتجاجا على استفتاء يزيد صلاحيات الرئيس

كويتيون يرفعون علم موريتانيا فى احتفالية هواة اللاسلكي

"الفيفا" ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : الرئيس الموريتاني يعزي السنغال فى حادث التدافع https://t.co/KKG1g5npz9
الاثنين 17 يوليوز - 11:34
Sahara Media Agency : ورقة فنية https://t.co/4sI0lpUYBV
الاثنين 17 يوليوز - 11:03
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الرئيس الموريتاني يعزي السنغال فى ضحايا حادث التدافع


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 09:27



صورة من حادث التدافع فى "استاد ديمبا ديوب""
صورة من حادث التدافع فى "استاد ديمبا ديوب""
مواضيع ذات صلة


وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  اليوم الاثنين برقية تعزية إلى نظيره السنغالي  ماكي صال، بعد الحادث الذي شهدته مدرجات ملعب ديمبا جوب لكرة القدم في دكار، قبل يومين، و خلف العديد من القتلى والجرحى.

وأعرب ولد عبد العزيز عن تعازيه لشعب  وحكومة السنغال ، فى هذا الحادث الذي وصفه ب " الأليم" ، مشيرا إلى تلقى الخبر ببالغ الأسى و الحزن .
 
ولقي  ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح  العشرات بسبب تدافع حصل في استاد رياضي في دكار إثر اندلاع صدامات في نهاية بطولة السنغال في كرة القدم، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
 
وقالت الوكالة إن أحد جدران إستاد ديمبا-ديوب انهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة إلى سقوط "العديد من الجرحى".


الكلمات المفتاحية : السنغال, حادث, كرة قدم, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة