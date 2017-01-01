الرئيس الموريتاني يعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه‎



أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس عن تعازيه للعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إثر وفاة شقيقه الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة.



وبعث الرئيس الموريتاني برقية تعزية جاء فيها "تلقينا ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود, وبهذه المناسبة الأليمة، نعبر لكم عن خالص التعزية والمواساة، ومن خلالكم إلى الشعب والحكومة السعوديين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وأصدر الديوان الملكي السعودي مساء أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، الذى شغل العديد من المناصب الوزارية وتوفي يوم أمس رئيسا لهيئة البيعة.

