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الرئيس الموريتاني يعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 13 نونبر 2016 - 08:30



الرئيس الموريتاني يعزي العاهل السعودي في وفاة شقيقه
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أعرب الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز،يوم أمس  السبت عن تعازيه للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، بعد وفاة شقيقه الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود .

وبعث الرئيس الموريتاني برسالة تعزية جاء فيها "تلقينا ببالغ الأسى والحزن، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم إليكم بخالص عبارات التعزية والمواساة، ومن خلالكم إلى الشعب والحكومة السعوديين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأصدر الديوان الملكي السعودي أمس السبت بيانا أعلن فيه وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 84 عاماً. .
 
ونقلت وكالة الأنباء  السعودية، خبر الوفاة عن بيان صادر من  الديوان الملكي جاء فيه " انتقل  الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438هـ".
 
والأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود (1932)، نائب وزير الدفاع والطيران السعودي السابق، وهو الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. 


الكلمات المفتاحية : الرئيس, السعودية, تعزية


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